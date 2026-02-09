بطلة كوردية من أربيل تتقلد فضية العرب للتايكواندو في الإمارات

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- حققت اللاعبة آية آريان، ممثلة نادي "فتاة كركوك"، إنجازاً رياضياً لافتاً بحصولها على الميدالية الفضية في بطولة الدول العربية للتايكواندو، التي استضافتها دولة الإمارات العربية المتحدة وسط مشاركة واسعة.

ونجحت آية آريان، وهي من أبناء العاصمة أربيل، في انتزاع المركز الثاني بعد تقديمها سلسلة من النزالات القوية ومستويات فنية متميزة أهلتها للصعود إلى منصة التتويج، لتضيف بذلك وساماً جديداً إلى سجل ناديها والرياضة النسوية.

يُذكر أن البطولة شهدت تنافساً محتدماً بمشاركة لاعبات يمثلن 12 دولة عربية، مما يضفي أهمية كبرى على هذا الإنجاز الذي حققته البطلة الكوردية في هذا المحفل الإقليمي.