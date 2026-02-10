صحافيون إيطاليون يعلنون الإضراب بسبب أخطاء فادحة خلال تغطية افتتاح الأولمبياد

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- قرر الصحافيون الرياضيون في هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيطالية "راي" الإضراب احتجاجا على الأخطاء الفادحة التي ارتكبها رئيس قسمهم خلال نقل حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو-كورتينا 2026.

وأخطأ باولو بيتريكا في التعريف عن الممثلة الإيطالية ماتيلدا دي أنجيليس وظنّها المغنية الأميركية ماريا كاري، كما خلط بين رئيسة اللجنة الأولمبية الدولية الزمبابوية كيرستي كوفنتري وابنة رئيس الجمهورية الإيطالية.

وخلال مراسم الافتتاح الجمعة، أطلق بيتريكا بالخطأ على ملعب "سان سيرو" في ميلانو "الملعب الأولمبي"، ما أثار موجة من السخرية.

كما قال أثناء عرض الوفود إن الرياضيات الإسبانيات "دائما ما يكن فاتنات جدا"، بينما علّق على الرياضيين الصينيين بالقول إن "الكثير منهم يحمل بطبيعة الحال هواتف نقالة في أيديهم".

وقالت نقابة الصحافيين في "راي سبورت" الاثنين في بيان إنهم سيتوقفون عن توقيع إنتاجاتهم الخاصة بالأولمبياد، وسيضربون لمدة ثلاثة أيام بعد انتهاء الألعاب.

وأضاف البيان "حان الوقت لإسماع صوتنا لأننا نواجه أسوأ إهانة تتعرض لها راي سبورت. على الشركة أن تقر أخيرا بحجم الضرر الذي ألحقه مدير راي سبورت".

وذكرت وسائل إعلام إيطالية أنه لن يُسمح لبيتريكا بالتعليق على حفل اختتام الألعاب الأولمبية.

وتُعد التعيينات في المناصب العليا داخل "راي" محل تجاذب سياسي في أغلب الأحيان، وقد اتُّهم بيتريكا في السابق بالانحياز لرئيسة الوزراء جورجيا ميلوني.

وقال حزب الديمقراطيين المعارض في بيان إن "الأولمبياد فترة تستوجب أعلى درجات المسؤولية من الخدمة الإعلامية العامة. لكن بدلا من ذلك، قدمت راي أسوأ نسخة عنها: نسخة +تيلي ميلوني+ (تلفزيون ميلوني) التي نعرفها جيدا".

وسبق لبيتريكا أن شغل منصب رئيس "راي نيوز" الأخبارية.



المصدر : وكالات