اتفاق استراتيجي بين غرفتي تجارة أربيل وطرابزون لرفع حجم التبادل التجاري

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- زار وفدٌ من إقليم كوردستان، اليوم الجمعة 13 شباط 2026، مدينة طرابزون التركية، في إطار الجهود المستمرة لتوسيع وتطوير التبادل التجاري، حيث توجت الزيارة بتوقيع مذكرة تفاهم مشتركة مع الجانب التركي.

ترأس وفد الإقليم آيدن معروف، وزير الإقليم لشؤون المكونات، وضم في عضويته كامران صلاح باجگر، نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة أربيل، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، إلى جانب مجموعة من التجار ورجال أعمال من مدينة أربيل.

وفي المحطة الأولى من الزيارة، استقبل محافظ طرابزون، طاهر شاهين، وفد الإقليم؛ حيث عقد الجانبان اجتماعاً ركز على تعزيز التنسيق بين أربيل وطرابزون، لا سيما في مجالات تطوير التبادل التجاري وتقديم التسهيلات اللازمة لرجال الأعمال من كلا الطرفين.

عقب ذلك، زار الوفد غرفة تجارة وصناعة طرابزون، وكان في استقبالهم رئيس الغرفة إيركوت چلبي. وشهد اللقاء توقيع مذكرة تفاهم تجارية مشتركة بين غرفتي تجارة أربيل وطرابزون، وهي خطوة تُعد "استراتيجية" لتعزيز الحركة التجارية ورفع حجم التبادل الاقتصادي بين الجانبين.

ومن المقرر أن تستمر زيارة الوفد لمدينة طرابزون لمدة ثلاثة أيام، سيجري خلالها سلسلة من اللقاءات والاجتماعات المشتركة مع التجار والمستثمرين وأصحاب العمل في المدينة، بهدف خلق فرص تجارية جديدة وتوسيع نطاق العلاقات الاقتصادية.