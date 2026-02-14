الاتحاد الأوروبي يجدد دعمه لأمن إقليم كوردستان واستقراره

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت رئاسة إقليم كوردستان، في بيانٍ لها اليوم السبت، أن رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، اجتمع قبل ظهر اليوم السبت، 14 شباط 2026، مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وذلك في إطار جدول أعماله ضمن مؤتمر ميونخ للأمن.

بحث الجانبان خلال الاجتماع علاقات الاتحاد الأوروبي مع العراق وإقليم كوردستان، وآخر المستجدات في المنطقة.

وأكد الطرفان على أهمية تعزيز التعاون المشترك، لاسيما في المجالات التي تخدم الاستقرار والتنمية الاقتصادية.

كما شهد الاجتماع مناقشة الأوضاع في سوريا ومستقبل الكورد والمكونات في ذلك البلد، فضلاً عن مخاطر الإرهاب، وآخر التطورات الإقليمية، والتحديات التي تواجه السلام في الشرق الأوسط.

من جانبها، جددت فون دير لاين دعم الاتحاد الأوروبي لأمن واستقرار إقليم كوردستان، وأثنت على جهود نيجيرفان بارزاني ودور إقليم كوردستان باعتباره عاملاً محورياً للاستقرار في المنطقة.