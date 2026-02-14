سلاح سري وذكاء اصطناعي.. تفاصيل جديدة عن عملية اعتقال مادورو

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن سلاح سري أطلق عليه اسم "المربك"، مؤكداً أنه قادر على تعطيل أنظمة الدفاع الروسية والصينية، وذلك خلال لقائه بالقوات الخاصة التي شاركت في عملية اعتقال الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو.

وجاء الإعلان خلال كلمة ألقاها ترامب في قاعدة فورت براغ العسكرية بولاية كارولاينا الشمالية أمام الجنود وعائلاتهم، قبل أن يلتقي لاحقاً بالقوات الخاصة المشاركة في العملية.

وأكد أن هذا السلاح ساهم في تعطيل جزء كبير من أنظمة الدفاع الفنزويلية خلال العملية التي جرت في 3 كانون الثاني/يناير، وأسفرت عن اعتقال مادورو وزوجته ونقلهما إلى الولايات المتحدة لمحاكمتهما بتهم مرتبطة بالمخدرات.

وقال ترامب: "حتى هم يتحدثون عن "المربك" لأنهم لم يتمكنوا من إطلاق شيء"، مشيراً إلى فشل المعدات الروسية والصينية أثناء العملية.

وأضاف: "الجميع يحاول معرفة سبب تعطلها. ستكتشفون ذلك يوماً ما"، وفق ما نقلته يورونيوز.

وكان ترامب قد وصف في وقت سابق عملية القبض على مادورو بأنها "واحدة من أروع وأسرع وأكثر العمليات العسكرية فتكا التي شهدناها على الإطلاق".

مؤكداً في مقابلات صحفية أن "القوات الأمريكية استخدمت سلاحاً غامضاً لتعطيل قدرات العدو".

وفي مقابلة مع صحيفة نيويورك بوست، قال: "دخلنا، ضغطوا على الأزرار ولم ينجح شيء"، موضحاً أن الفنزويليين لم يتمكنوا من إطلاق الصواريخ.

وفي مقابلة أخرى مع شبكة إن بي سي، أكد ترامب أن تفاصيل السلاح سرية، وقال: "لا يُسمح لي بالتحدث عنه، لكن سأقول لكم شيئاً، لم تعمل أي من أجهزتهم، هذا هو"، مضيفاً أنه اختار اسم السلاح بنفسه.

وفي السياق، أفادت روايات بعض الجنود الفنزويليين الذين شهدوا العملية بأن جميع أنظمة الرادار توقفت فجأة، تلا ذلك تحليق مكثف للطائرات بدون طيار وطائرات الهليكوبتر الأمريكية.

وأشار أحد الحراس إلى أن القوات الأمريكية أطلقت "موجة صوتية شديدة للغاية"، قائلاً: "فجأة شعرت وكأن رأسي ينفجر من الداخل"، وأضاف أن زملاءه بدأوا ينزفون من أنوفهم ويتقيأون ويفقدون القدرة على الوقوف.

وقارن بعض الجنود التجربة بمشهد من مسلسل الخيال العلمي الشهير Stranger Things، مشيرين إلى أن تأثير السلاح يشبه ما واجهته شخصية "إليفين" في الموسم الأخير، وهو نوع من الصاعق الصوتي تم تحويله إلى الواقع.

وفي سياق متصل، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة أن الجيش الأمريكي استخدم نموذج الذكاء الاصطناعي "كلود" التابع لشركة أنثروبك خلال عملية القبض على مادورو.

وأشار التقرير إلى أن نشر كلود تم عبر شراكة بين أنثروبك وشركة بالانتير تكنولوجيز، التي تعتمد وزارة الدفاع الأمريكية وهيئات إنفاذ القانون الفيدرالية على منصاتها على نطاق واسع.