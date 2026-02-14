ضمن مبادرة "الازدهار".. دهوك تستعد لمنح قروض ميسرة لـ 100 صاحب مشروع لتعزيز القطاع الخاص

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية القروض الصغيرة في محافظة دهوك، عن إطلاق مرحلة جديدة من دعم المشاريع ضمن مبادرة "گەشانەوە" (الازدهار) التي ترعاها حكومة إقليم كوردستان.

مؤكدة أن العام الحالي سيشهد منح قروض ميسرة لـ 100 صاحب مشروع جديد بهدف تطوير وتوسيع نطاق أعمالهم.

وفي تصريح خاص لـ "كوردستان 24"، أكد كوهدار عبد الله، مدير القروض الصغيرة في دهوك، أن حكومة إقليم كوردستان تولي أهمية قصوى لتمويل الشباب وتنشيط القطاع الخاص.

وأشار عبد الله إلى النجاحات السابقة للمديرية، حيث استفاد نحو 2200 شخص في محافظة دهوك من قروض المشاريع الصغيرة خلال السنوات الماضية.

مشدداً على أن مشروع "گەشانەوە" يمثل استمراراً لهذا النهج الداعم للاقتصاد المحلي.

وأوضح عبد الله أن المبادرة الحالية تقدم قروضاً تصل قيمتها إلى 150 مليون دينار عراقي لأصحاب الأعمال الراغبين في توسيع مشاريعهم القائمة.

وكشف عن وجود مساعٍ حكومية جادة لتمديد فترة استرداد القرض لتتجاوز 3 سنوات، وذلك لإعطاء أصحاب المشاريع فرصة كافية لتحقيق الربحية والاستفادة القصوى من التمويل قبل البدء بعملية السداد.

وفيما يخص الأثر الاقتصادي، أشار مدير القروض إلى أن الهدف الأسمى من هذه القروض هو الحد من البطالة بين صفوف الشباب؛ حيث إن توسعة أي مشروع قائم تتطلب بالضرورة زيادة في الأيدي العاملة، مما يساهم بشكل مباشر في خلق فرص عمل جديدة واستيعاب الطاقات الشابة في سوق العمل التنافسي.