وزير الخارجية الأمريكي: يجب حماية حقوق جميع مكونات سوريا

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن فحوى اجتماع وزير خارجيتها مع مظلوم عبدي ووزير الخارجية السوري.

وقالت الخارجیة الامریکیة في بیان لها ان اجتماع ثلاثيا عُقد مساء أمس، الجمعة، 13 شباط 2026، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، ضم ماركو روبيو، وزير الخارجية الأمريكي، وأسعد الشيباني، وزير الخارجية السوري، ومظلوم عبدي، القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد).

كما شاركت في الاجتماع إلهام أحمد، الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية.

وفي تصريح للصحفيين، أكد تومي بيغوت، نائب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، قائلاً: "التقى وزير الخارجية ماركو روبيو بكل من وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، والقائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، خلال مؤتمر ميونخ للأمن. وقد أكد الوزير دعم الولايات المتحدة لسوريا مستقرة تعيش بسلام مع جيرانها، وتضمن حماية حقوق جميع المكونات العرقية والدينية".

كما رحب الوزير روبيو بالتزام الحكومة السورية بالتعاون الكامل مع الولايات المتحدة والتحالف الدولي لهزيمة داعش. وشدد الوزير على أهمية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم واتفاقية الدمج في شمال شرق سوريا، وضمان الاحترام الكامل لحقوق جميع السوريين وسلامتهم.