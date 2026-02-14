نيجيرفان بارزاني والشيباني يؤكدان أهمية حل الأزمات في سوريا وحماية حقوق جميع المكونات

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- بحث رئيس إقليم كوردستان ووزير الخارجية السوري العلاقات الثنائية وآخر مستجدات الأوضاع في سوريا، وتأثيراتها على أمن واستقرار المنطقة. كما أكد الجانبان أهمية حل الأزمات السورية وضمان حماية حقوق كافة المكونات.

وذكر بيان لرئاسة إقليم كوردستان، أن رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، اجتمع بعد ظهر اليوم السبت، 14 شباط 2026، بوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، وذلك على هامش مؤتمر ميونخ للأمن.

ووفقاً للبيان، جرى خلال الاجتماع بحث علاقات سوريا مع العراق وإقليم كوردستان، وآخر تطورات الوضع السوري وتداعياته على الاستقرار الإقليمي، حيث شدد الجانبان على ضرورة إيجاد حلول للأزمات السورية بما يضمن حقوق جميع المكونات.

كما تناول الاجتماع الأوضاع الإنسانية للنازحين وسبل تعزيز الحوار الوطني لضمان مستقبل مستقر للبلاد. ومن جانبه، أشاد وزير الخارجية السوري بدور قيادة إقليم كوردستان في تسهيل الاتفاق بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، ودعمها للنازحين وجهودها المستمرة للحفاظ على استقرار المنطقة.

وأشارت رئاسة الإقليم إلى أن نيجيرفان بارزاني أعرب عن تمنياته لسوريا بالنجاح والأمن والاستقرار، مؤكداً ضرورة حماية حقوق الكورد في الدستور القادم لسوريا الموحدة.