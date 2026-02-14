سنتكوم: مقتل واعتقال أكثر من 50 إرهابياً من داعش في سوريا خلال شهرين

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت القيادة المركزية للقوات الأمريكية (سنتكوم) عن تنفيذ سلسلة من الضربات الجوية والعمليات الجديدة ضد فلول تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا.

وبحسب بيان صادر عن "سنتكوم" نُشر اليوم السبت، 14 شباط/فبراير 2026، نفذت قواتها 10 هجمات في سوريا خلال الفترة ما بين 3 و12 شباط، استهدفت خلالها أكثر من 30 هدفاً لتنظيم داعش.

وأشارت القيادة المركزية للقوات الأمريكية إلى أن هذه الهجمات، التي نُفذت باستخدام الطائرات المقاتلة والمروحيات والطائرات المسيرة، قصفت بدقة البنية التحتية للتنظيم ومستودعات أسلحته.

كما أوضح البيان أن القوات الأمريكية شنت سابقاً، في الفترة ما بين 27 كانون الثاني/يناير و2 شباط/فبراير، خمس هجمات أخرى استهدفت مراكز الاتصال، والنقاط اللوجستية الحساسة، ومخازن الأسلحة.

وكشفت "سنتكوم" في ختام بيانها، أنه خلال الشهرين الماضيين من عملياتها الموجهة، قُتل أو اعتقل أكثر من 50 مسلحاً من تنظيم داعش، كما تم تدمير أكثر من 100 هدف من البنية التحتية للتنظيم باستخدام مئات الصواريخ الدقيقة.

يُذكر أن هذه السلسلة من العمليات، التي تحمل اسم "عين الصقر" (Hawk Eye)، بدأت كـرد فعل على الهجوم الذي استهدف القوات الأمريكية وشركاءها في "تدمر" بتاريخ 13 كانون الأول/ديسمبر الماضي، والذي أسفر حينها عن مقتل جنديين أمريكيين ومترجم أمريكي في كمين نصبه التنظيم.