مظلوم عبدي: نتطلع لاستمرار الدور الفرنسي في حماية المنطقة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلن القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، عن اجتماعه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش مؤتمر ميونخ للأمن.

ونشر مظلوم عبدي، القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، اليوم السبت، 14 شباط/فبراير 2026، على منصة التواصل الاجتماعي (إكس): "تشرفت بلقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث لمسنا بشكل مباشر التزامه القوي والشخصي بالجهود الرامية لتحقيق وقف إطلاق النار والدفع بعملية خفض التصعيد في سوريا".

وثمن القائد العام لـ"قسد" الدور الفرنسي "الفعال وموقفها الثابت في دعم الاستقرار ومكافحة الإرهاب".

وأعرب مظلوم عبدي عن أ"مله في استمرار الدور الفرنسي الإيجابي في هذه المرحلة الحساسة، وذلك دعماً لجهودهم ولشعبهم من أجل حماية المنطقة وترسيخ الاستقرار في كافة الأراضي السورية".

يأتي هذا في وقت أصدرت فيه قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، يوم أمس الجمعة 13 شباط 2026، بياناً أوضحت فيه أنه على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، عقد وفد رفيع المستوى من "قسد" برئاسة مظلوم عبدي، وبمشاركة إلهام أحمد، الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية، لقاءً مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وبحسب البيان، وجه وفد "قسد" خلال الاجتماع الشكر لفرنسا على مواقفها المستمرة، وبالأخص في دعم عملية وقف إطلاق النار وجهودها لتعزيز الاستقرار في المنطقة. كما شدد الجانبان على أهمية استمرار الدعم الدولي لتنفيذ كافة بنود اتفاقية 29 كانون الثاني/يناير، بهدف إنجاح عملية التوحيد وتحقيق الاستقرار الدائم في سوريا.