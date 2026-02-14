محافظ النجف يوضح ملابسات ملف "وقود الطائرات"

منذ 29 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أكد محافظ النجف يوسف مكي گناوي اليوم، أن حركة المسافرين والرحلات الجوية مطار النجف الأشرف الدولي تسير بانتظام ووفق الجدول المعتاد، نافيا وجود أي توقف في العمليات الملاحية، تزامناً مع حسم ملف تعاقدات تجهيز وقود الطائرات.

وفي مؤتمر صحفي عُقد داخل أروقة المطار، قال محافظ النجف أن العقد السابق لتجهيز الوقود قد انتهى بانتهاء مدته الزمنية القانونية. وأشار إلى أن المطار، ومنذ انتقاله ليكون تحت سلطة محافظة النجف الأشرف، بات ملزماً بإبرام جميع عقوده وفق الضوابط الحكومية الصارمة وعبر هيئة إعمار النجف لضمان الشفافية.

وكشف المحافظ عن مسار الإجراءات القانونية، حيث تم إطلاق مناقصتين لتجهيز الوقود؛ إلا أنه خلال سير العملية، تلقت الإدارة إشعاراً رسمياً من شركة توزيع المنتجات النفطية التابعة لوزارة النفط العراقية، تؤكد فيه مسؤوليتها المباشرة عن تجهيز وقود الطائرات كجهة حكومية مختصة.

وبين محافظ النجف أنها ادارة المطار بالتعاون مع وزارة النفط لكونها شريكاً حكومياً يضمن استقرار التجهيز، لافتا إلى أنهم تعملون حالياً مع مجلس محافظة النجف الأشرف لاستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بـ"الاستثناء" من شرط المناقصات المفتوحة، بما يتيح التعاقد المباشر مع الشركة الحكومية، وهو ما وصفته الإدارة بالإجراء "اليسير" الذي يصب في مصلحة المطار والمحافظة.

وكانت الخطوط الجوية العراقية، أعلنت اليوم السبت، تحويل جميع رحلاتها المقررة من مطار النجف الدولي إلى مطار بغداد الدولي بشكل مؤقت، بسبب أزمة نقص وقود الطائرات.

وأوضحت الشركة أن القرار يهدف إلى ضمان استمرار الرحلات وتفادي أي توقفات تشغيلية.

داعيةً المسافرين إلى التأكد من تفاصيل ومكان الإقلاع عبر مكاتبها أو قنواتها الرسمية قبل التوجه إلى المطار.