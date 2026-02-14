مباحثات أميركية-إيرانية بضيافة عُمان في جنيف الأسبوع المقبل

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلنت السلطات السويسرية السبت أن جولة جديدة من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران ستعقد في مدينة جنيف الأسبوع المقبل، على أن تكون بضيافة سلطنة عُمان التي سبق أن استضافت الجولة الأولى في مسقط هذا الشهر.

وأفاد متحدث باسم وزارة الخارجية وكالة فرانس برس بأن "سويسرا مستعدة في أي وقت لبذل المساعي من أجل تسهيل الحوار بين الولايات المتحدة وإيران".

أضاف "عُمان ستستضيف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في جنيف الأسبوع المقبل"، من دون أن يحدد موعدا، مع تأكيده أن "سويسرا ترحب وتدعم هذه المحادثات".



المصدر: فرانس برس