بتهمة "الترويج للبعث".. إلغاء مهرجان "الناصرية تقرأ" واللجنة التحضيرية تصدر توضيحاً

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- في تطور مفاجئ، قررت السلطات الأمنية في محافظة ذي قار إلغاء مهرجان "الناصرية تقرأ" بصورة نهائية، وذلك بعد ضبط كتاب يعود لحقبة النظام السابق ضمن التجهيزات الخاصة بالفعالية، وهو ما أدى إلى اعتقال أحد المنظمين وسائق عجلة النقل.

وأفادت مصادر محلية أن قوة أمنية مرابطة عند إحدى سيطرات مداخل المدينة، قامت بتفتيش حمولة تضم أكثر من ألف كتاب كانت في طريقها لموقع المهرجان. وأسفر التفتيش عن العثور على كتاب واحد صادر عن "نقابة الصيادلة" إبان فترة حكم حزب البعث، يحتوي على صور لصدام حسين.

وعلى إثر ذلك، اعتبرت الجهات الأمنية وجود هذا الكتاب "ترويجاً لحزب البعث المحظور"، وقامت باعتقال شاب من اللجنة المنظمة وسائق السيارة، مع إصدار أمر فوري بإلغاء المهرجان ومنع إقامته تحت أي ظرف.

من جهتها، أعربت اللجنة التحضيرية عن صدمتها من القرار، مؤكدة في بيان توضيحي أنها استكملت كافة الموافقات الأصولية والأمنية من "قيادة شرطة ذي قار، وجهاز الأمن الوطني، ووزارة الشباب والرياضة" قبل البدء بالتحضيرات.

وأوضحت اللجنة أنها كانت قد جمعت نحو 5 آلاف كتاب بتبرع من دور نشر ومثقفين لتوزيعها مجاناً على المواطنين، مشيرة إلى أنها عرضت على القوات الأمنية فحص كافة العناوين قبل عرضها للتأكد من خلوها من أي محتوى مخالف للقانون، إلا أن القرار جاء قطعياً بالإلغاء.

وكان من المؤمل أن يشمل المهرجان فعاليات فنية متنوعة، من بينها عروض مسرحية، ومعارض تشكيلية، وبازارات خيرية، بالإضافة إلى مبادرة بيئية لتوزيع الشتلات، بمشاركة واسعة من مثقفي وفناني المحافظة.

وأبدت الأوساط الثقافية في الناصرية أسفها لتحول مبادرة تهدف لنشر القراءة والوعي إلى قضية أمنية، فيما عبرت اللجنة التحضيرية عن اعتذارها للجمهور، مؤكدة أن إلغاء هذا الحدث السنوي جاء لظروف "خارجة عن إرادتها تماماً".