روبيو: التوصل إلى اتفاق مع إيران أمر بالغ الصعوبة

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- صرح وزير الخارجية الأمريكي، في رسالة تحذيرية وجهها إلى طهران عقب مهلة الشهر التي حددها دونالد ترامب سابقاً، بأن الوصول إلى اتفاق مع إيران "صعب للغاية"، رغم إبداء الرئيس الأمريكي استعداده لعقد لقاء يهدف إلى تسوية الخلافات.

وفي مقابلة مع شبكة "بلومبرغ نيوز" يوم السبت، 14 فبراير 2026، كشف ماركو روبيو أن الرئيس دونالد ترامب يفضل إبرام اتفاق مع إيران، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن هذه العملية "معقدة جداً".

وأضاف روبيو: "أنا أعمل تحت قيادة رئيس مستعد للقاء أي شخص؛ وإنني على ثقة تامة بأنه في حال أعلن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي غداً عن رغبته في لقاء ترامب، فإن الرئيس سيجتمع به من أجل حل القضايا العالقة".

تأتي هذه التصريحات في وقت يستعد فيه الطرفان لخوض الجولة الثانية من المفاوضات المقرر انطلاقها يوم الثلاثاء المقبل في جنيف.

وكان الرئيس الأمريكي قد أوضح قبل أيام أنه منح طهران مهلة تقارب الشهر للتوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي، محذراً من وقوع "عواقب وخيمة للغاية" في حال فشل ذلك.

من جانبه، أكد البيت الأبيض أن جميع الخيارات مطروحة أمام الرئيس الأمريكي لحسم الملف الإيراني.

وتسعى الإدارة الأمريكية، إلى جانب الملف النووي، إلى معالجة قضية الصواريخ الباليستية الإيرانية، في حين تصر السلطات في طهران على أن المفاوضات تقتصر حصراً على الملف النووي، معتبرةً أن برنامجها الصاروخي مسألة سيادية غير قابلة للتفاوض.