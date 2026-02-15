البحرية الفرنسية تضبط 2,4 طن من الكوكايين في المحيط الهادئ

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- ضبطت البحرية الفرنسية 2,4 طن من الكوكايين على متن سفينة في بولينيزيا خلال عملية نُفذت بالتعاون مع الولايات المتحدة، وفق ما أعلنت السلطات في الأرخبيل الواقع في جنوب المحيط الهادئ.

وترفع هذه العملية التي نفّذت الخميس في أعالي البحار بدعم من طائرة عسكرية، كمية الكوكايين المضبوطة في المياه البولينيزية في شهر واحد إلى 12 طنا تقريبا.

فقد نفّذت قبلها ثلاث عمليات ضبطت فيها كميات ضخمة من هذه المخدرات تتراوح بين طنين وخمسة أطنان لكل منها على متن سفن، بالإضافة إلى 473 كيلوغراما في حاوية في ميناء بابيتي.

ولا تتجه هذه المخدرات إلى بولينيزيا الفرنسية، لكنّ المهربين يعبرون مياهها من الدول المنتجة في أميركا اللاتينية إلى الدول المستهلكة في المحيط الهادئ مثل نيوزيلندا وأستراليا خصوصا.

وكما حصل خلال العمليات السابقة، تم التخلص من المخدرات في البحر.

وقالت المفوضية العليا للإقليم في بيان "وفقا لممارسات القانون الدولي المعمول بها وبالتنسيق مع مكتب المدعي العام في بابيتي، استأنفت السفينة وطاقمها الرحلة" دون تحديد أي علم ترفع السفينة أو من أين أتت.

ودُعمت هذه العملية التي نفّذتها القوات المسلحة من الدرك الوطني ومكتب مكافحة المخدرات الفرنسي "بالتعاون مع أجهزة الحكومة الأميركية" وفق المصدر نفسه.

وفي العام 2025، ضبطت البحرية الفرنسية 87,6 طنا من المخدرات في أنحاء العالم (+81% على أساس سنوي)، بما فيها 58 طنا من الكوكايين، وهي أرقام قياسية.