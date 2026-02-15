المحكمة العليا السعودية تدعو عموم المسلمين لتحري هلال شهر رمضان مساء الثلاثاء

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- دعت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية، عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك للعام الهجري 1447، وذلك مساء يوم الثلاثاء الموافق 17 فبراير/ شباط 2026.

وأوضحت المحكمة في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن هذا الإجراء يأتي بناءً على قرارها السابق الذي حدد غرة شهر شعبان لهذا العام بيوم الثلاثاء 20 يناير/ كانون الثاني 2026، مما يجعل من مساء الثلاثاء القادم الموافق لـ 29 من شهر شعبان (حسب تقويم أم القرى) موعداً رسمياً لرصد الهلال.

وحثت المحكمة العليا كل من يرى الهلال بالعين المجردة أو بواسطة المناظير، على إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى المحكمة، مؤكدة على أهمية تضافر الجهود في هذه الشعيرة المباركة.