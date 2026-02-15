كوردستان توحّد الجهود ضد المخدرات

منذ ساعتين

اربيل (كوردستان24) - أكد رئيس لجنة مكافحة المخدرات وممثل منظمة الصحة العالمية، الدكتور خالد بني هاني، أن إقليم كوردستان يمضي بخطوات جدية ضمن الجهدين الإقليمي والدولي لمواجهة آفة المخدرات، مشيراً إلى أن المؤتمر الدولي المنعقد في أربيل يمثل رسالة واضحة على تنامي التنسيق المشترك وتكامل الأدوار.

وخلال مشاركته في نشرة على كوردستان24، أوضح بني هاني أن المؤتمر يهدف إلى تفعيل منصة «إنقاذ»، وهي برنامج متخصص لتقليل نسب الإدمان ومعالجة آثاره الصحية والاجتماعية، مؤكداً أن التصدي لهذه الظاهرة يتطلب شراكة عابرة للحدود باعتبارها تحدياً عالمياً.

ووصف مستوى التنسيق بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية في بغداد بأنه «جيد جداً ومستمر»، لافتاً إلى أن انعقاد المؤتمر بحد ذاته يعكس ثمرة هذا التعاون.

وشدد بني هاني على أن محور «الوعي المجتمعي» يمثل ركيزة أساسية في المعالجة، داعياً إلى تغيير النظرة تجاه المدمن، والتعامل معه بوصفه مريضاً يحتاج إلى العلاج والتأهيل، لا وصمة اجتماعية.

كما ثمّن افتتاح مراكز تأهيل المدمنين في الإقليم، معتبراً إياها خطوة جوهرية ضمن استراتيجية أوسع للوقاية والسيطرة على الظاهرة، ومؤشراً على وجود إرادة حقيقية لتعزيز التنسيق وإنهاء خطر المخدرات.

وفي خطوة لتعزيز الأمن الصحي والمجتمعي، احتضنت العاصمة أربيل مؤتمراً دولياً موسعاً لمكافحة المخدرات، بمشاركة خبراء وممثلين عن منظمات دولية، لمناقشة استراتيجيات التصدي لهذه الآفة التي باتت تهدد السلم الأهلي في المنطقة.

وعلى صعيد التعاون المؤسسي، أشاد المؤتمر بمستوى التنسيق بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية في بغداد. ووصف المشاركون هذا التعاون بأنه "حجر الزاوية" في ملاحقة شبكات الاتجار وتجفيف منابع دخول المواد المخدرة، مؤكدين أن وحدة القرار الأمني والخدمي هي الضمانة الوحيدة لتحقيق نتائج ملموسة على الأرض.

ثمن ممثلو المنظمات الدولية خطوات حكومة إقليم كوردستان في افتتاح مراكز متخصصة لتأهيل المدمنين، معتبرين أن توفير بيئة علاجية متطورة يعكس جدية الإقليم في الانتقال من مرحلة "المكافحة الأمنية" فقط إلى مرحلة "العلاج والوقاية".

واختتم المؤتمر أعماله بالتأكيد على أن مواجهة المخدرات هي "مسؤولية تضامنية" تشترك فيها الأسرة والمدرسة والمؤسسات الدينية والإعلامية، إلى جانب الأجهزة الأمنية، لخلق بيئة محصنة تحمي الشباب من الوقوع في فخ الإدمان.