الداخلية العراقية تعلن ضوابط "حرمة رمضان": حظر الإفطار العلني وتلويح بالإبعاد للأجانب المخالفين

منذ 3 ساعات

اربیل (كوردستان24) - أصدرت وزارة الداخلية العراقية، اليوم، حزمة من الضوابط والإجراءات القانونية الخاصة بشهر رمضان المبارك، مؤكدة اتخاذ تدابير رادعة بحق المخالفين لحفظ النظام العام والسلم المجتمعي، مع التركيز على قدسية الشهر الفضيل.

منعت الوزارة منعاً باتاً الإجهار بالإفطار العلني خلال ساعات الصيام في جميع الأماكن العامة. وأكد البيان أن هذا القرار يشمل المواطنين والمقيمين الأجانب على حد سواء، منعاً للإساءة لمشاعر الصائمين.

قررت الوزارة إغلاق كافة المطاعم والكافيهات والمقاهي والنوادي الاجتماعية خلال أوقات الصيام. واستثنى القرار المحال "المجازة رسمياً"، حيث يُسمح لها بالعمل حصراً من وقت الإفطار وحتى صلاة الفجر.

أكدت الداخلية استمرار غلق مخازن المشروبات الكحولية ومنع تداولها أو تقديمها بكافة أنواعها طيلة أيام الشهر المبارك دون استثناء.

شددت الوزارة على أن الفرق التفتيشية ستقوم بمتابعة تنفيذ هذه الإجراءات بالتنسيق مع الحكومات المحلية، محذرة من أن المخالفين سيواجهون إجراءات قانونية مشددة وفقاً لقانون وزارة الداخلية رقم (20) لسنة 2016.

وبالنسبة للعمالة الأجنبية والمقيمين غير العراقيين، أوضحت الوزارة أن ارتكاب أي مخالفة لهذه الضوابط سيعرضهم للمساءلة القانونية التي قد تصل إلى: المنع من العمل في البلاد. والإبعاد القسري خارج العراق.

اختتمت الوزارة بيانها بالدعوة إلى ترسيخ قيم التكافل والاحترام المتبادل، مطالبة جميع المؤسسات والشركات بتعميم هذه الضوابط على منتسبيها لضمان الانضباط التام خلال الشهر الفضيل، بما يضمن استقرار وأمن المجتمع العراقي.