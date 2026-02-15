بريطانيا: جمعية "كورد روجافا" تكرّم رامي عبد الرحمن تقديراً لدوره الحقوقي ودعمه للقضية الكوردية

منذ 20 دقيقة

اربیل (كوردستان24) - بادرت جمعية "كورد روجافا" في مدينة برمنغهام البريطانية (Komela Kurdên Rojava, Birmingham)، إلى تكريم الإعلامي والحقوقي رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، وذلك في مقر إقامته بمدينة كوفنتري، تقديراً لجهوده الاستثنائية في الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان والقيم الديمقراطية في سوريا.

وجاء هذا التكريم تثميناً لمواقف عبد الرحمن المبدئية تجاه حقوق الشعب الكوردي في سوريا، ونضاله الطويل كأحد أبرز الأصوات العربية التي سعت لترسيخ الحقيقة وفضح الانتهاكات الجسيمة التي شهدتها البلاد. وأشادت الجمعية بدور المرصد السوري في توثيق الجرائم المرتكبة منذ عهد نظام الأسد وصولاً إلى المرحلة الانتقالية الحالية برئاسة أحمد الشرع، مؤكدةً على أهمية دوره في إيصال صوت الضحايا إلى المحافل الدولية.

يُذكر أن المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي انطلق من بريطانيا عام 2006، يُصنف كأحد أهم المراجع الحقوقية المعتمدة عالمياً في رصد وتوثيق الشأن السوري. وقد اكتسب المرصد ثقة المؤسسات الدولية ووكالات الأنباء العالمية نظراً لمصداقيته العالية في نقل الوقائع الميدانية، رغم جملة الضغوطات والتهديدات الأمنية التي تعرض لها المرصد ومديره رامي عبد الرحمن على مدار سنوات من العمل المتواصل.