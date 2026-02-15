نتنياهو يضع أربعة شروط أساسية لأي اتفاق مع إيران

منذ 44 دقيقة

اربيل (كوردستان24) - حدد رئيس الوزراء الإسرائيلي أربعة شروط لأي اتفاق جديد مع إيران، مؤكداً أن أي صفقة يجب أن تضمن تفكيك البنية التحتية للتخصيب بالكامل والقضاء على "محور الإرهاب" في المنطقة. كما أشار إلى عزم دونالد ترامب على إجبار طهران على إبرام اتفاق جديد يضمن الأمن العالمي.

الأحد، 15 شباط/فبرایر 2026، صرح بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بأن أي اتفاق يُبرم مع إيران يجب أن يتضمن أربعة مكونات أساسية، لا تقتصر ضرورتها على أمن إسرائيل فحسب، بل تشمل أمن الولايات المتحدة والمنطقة والعالم أجمع.

وأوضح نتنياهو أن الخطوة الأولى في أي اتفاق يجب أن تتمثل في إخراج كافة مواد اليورانيوم المخصبة من الأراضي الإيرانية. كما شدد على ضرورة عدم الاكتفاء بوقف عملية التخصيب، بل يجب تفكيك وتدمير كافة الأجهزة والبنى التحتية التقنية التي تتيح تخصيب اليورانيوم بشكل نهائي.

وفي سياق متصل، تطرق رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى المخاطر التي يشكلها برنامج طهران الصاروخي، مؤكداً وجوب التصدي بصرامة لملف الصواريخ الباليستية، لافتاً إلى أن طهران لا تلتزم بحدود الـ 300 كيلومتر، واصفاً "حرب الـ 12 يوماً" بأنها أكبر دليل على تلك الانتهاكات.

كما شدد على أن شرطاً أساسياً آخر لأي اتفاق هو تفكيك "محور الإرهاب" الذي أنشأته إيران في المنطقة، مشيراً إلى أنه على الرغم من تعرض هذا المحور لضربات قاصمة، إلا أن إيران لا تزال تحاول إعادة تنظيمه.

وحول الجهود الدبلوماسية لواشنطن، أشار نتنياهو إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مصمم على استنفاد كافة السبل والخيارات للتوصل إلى اتفاق.

وفي الختام، أعرب نتنياهو عن اعتقاده بأن فرصة التوصل إلى اتفاق باتت اليوم أكبر من أي وقت مضى، نتيجةً لاستعراض القوة والظروف المستجدة، مبيناً أن ترامب يرى أن إيران أدركت أنها فوتت "فرصة ذهبية" في الماضي، ومن المتوقع ألا تكرر الخطأ ذاته هذه المرة.