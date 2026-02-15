نيجيرفان بارزاني: يجب ضمان حقوق الكورد في سوريا

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24) – أكد رئيس إقليم كوردستان أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخراً في سوريا هو "اتفاق جيد"، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة مشاركة كافة الأطراف الكوردية فيه، وتنفيذ بنوده ونقاطه حرفياً.

وصرح نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كوردستان، خلال مؤتمر صحفي عقده في ميونخ، اليوم الأحد 15 شباط/فبرایر 2026، بأن موقف الإقليم تجاه الأوضاع الراهنة في سوريا واضح وصريح، مبيناً أن التوجه الدائم كان نحو ضمان حماية حقوق الكورد وكافة المكونات السورية الأخرى هناك.

وأوضح رئيس الإقليم أن إقليم كوردستان عامةً، والرئيس مسعود بارزاني بصفة خاصة، بذلا جهوداً حثيثة لحماية الكورد في "روجآفا" (كوردستان سوريا)، وكانا على تواصل مستمر مع المسؤولين المعنيين في المنطقة والدولة السورية.

كما شدد بارزاني على أن الاتفاق الحالي الذي تبلور في سوريا يعد "جيداً" من وجهة نظر الإقليم، مستدركاً بالقول: "لكن من الضروري إشراك جميع الأطراف الكوردية فيه، وضمان تنفيذ كافة بنود ونقاط الاتفاق بدقة وأمانة".