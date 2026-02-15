عودة أول قافلة من نازحي عفرين إلى ديارهم خلال أيام

منذ ساعتين

اربیل (كوردستان24) - استُكملت الاستعدادات لعودة نازحي عفرين إلى مناطقهم، حيث من المقرر أن تنطلق أولى قوافل النازحين من مدينتي الحسكة والقامشلي باتجاه ديارهم في عفرين خلال الأيام العشرة المقبلة.

الأحد، 15 شباط 2026، أفاد مصدر خاص لـكوردستان24، بأنه خلال الأيام العشرة القادمة، ستتوجه أول قافلة من النازحين المتواجدين في مدينتي الحسكة والقامشلي نحو مدينة عفرين.

ووفقاً لمعلومات المصدر، تضم القافلة الأولى نحو 400 عائلة، تنحدر أغلبها من بلدات ونواحي (جنديرس، موباتا، وشيه)، وتأتي هذه الخطوة كجزء من خطة منظمة لإنهاء ملف النزوح.

وأشار المصدر إلى أن هذه العملية تجري بناءً على تفاهمات واتفاق بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والحكومة السورية.

كما أوضحت المعلومات أن الحكومة السورية تعهدت رسمياً بتحمل مسؤولية حماية أرواح هؤلاء المواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامتهم وتأمين وصولهم إلى مناطقهم في عفرين.

مع سيطرة القوات التركية و المعارضة السورية المدعومة من انقرة على مدينة عفرين في آذار 2018، نزح ما بين 150 إلى 300 ألف مواطن كوردي (السكان الأصليون) باتجاه منطقة الشهباء شمال حلب ومدن الجزيرة، خوفاً من الأعمال القتالية والانتهاكات.

وتؤكد تقارير الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية وقوع تغيير ديمغرافي واسع، تمثل في توطين عائلات نازحة من مناطق سورية أخرى في منازل المهجرين الكورد، والاستيلاء على مزارع الزيتون والممتلكات الخاصة.