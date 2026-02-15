القوات الأميركية تحتجز سفينة في المحيط الهندي بعد فرارها من الحظر في الكاريبي

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24) – أفاد البنتاغون الأحد 15 شباط/فبرایر 2026، بأن القوات الأميركية صعدت على متن ناقلة نفط في المحيط الهندي انتهكت الحظر الذي فرضه الرئيس دونالد ترامب على السفن الخاضعة للعقوبات في البحر الكاريبي، عبر فرارها من المنطقة.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية عبر منصة اكس "حاولت ناقلة النفط فيرونيكا 3 والتي ترفع علم بنما، تحدّي الحظر الذي فرضه الرئيس ترامب، على أمل الهروب. وقد طاردناها من البحر الكاريبي حتى المحيط الهندي، وقلصنا المسافة التي تفصلها عنا، وأوقفنا تحركاتها".

وكان البنتاغون اعترض ناقلة النفط "أكويلا 2" بطريقة مماثلة قبل نحو أسبوع.

في كانون الأول/ديسمبر، أمر ترامب بفرض حظر على سفن النفط الخاضعة للعقوبات والمتجهة من فنزويلا وإليها. وتم احتجاز تسع سفن على الأقل حتى الآن.

لكن السفن المذكورة لا تشكل سوى جزء ضئيل من إجمالي عدد سفن "أسطول الظل" الخاضعة للعقوبات والتي تنشط في جميع أنحاء العالم في محاولة لتجنبها، علما أن مسؤولا كبيرا في خفر السواحل الأميركيين قدر أن عددها يصل إلى 800 سفينة.

غادرت الناقلة "فيرونيكا 3" فنزويلا في الثالث من كانون الثاني/يناير وعلى متنها نحو 1,9 مليون برميل من النفط بحسب موقع TankersTrackers.com وهو اليوم نفسه الذي اعتقلت فيه القوات الخاصة الأميركية الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو.

والسفينة مدرجة على قائمة العقوبات الأميركية المتصلة بإيران، بحسب موقع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية.

وأضاف البنتاغون الأحد "ستمنع وزارة الحرب الجهات الفاعلة غير القانونية ووكلاءها من حرية التحرك في المجال البحري".



المصدر:فرانس برس