رئيس الحكومة يستقبل وفداً من مجموعة البرلمانيين في المملكة المتحدة المعنية بالحريات الدينية

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين 16 شباط (فبراير) 2026، وفداً من مجموعة البرلمانيين في المملكة المتحدة الممثلة لجميع الأحزاب والمعنية بالدفاع عن الحريات الدينية (APPG)، برئاسة عضو البرلمان ورئيس المجموعة جیم شانون.

وقدم أعضاء الوفد خلال اللقاء نبذة عن عمل المجموعة وأهداف زيارتهم إلى إقليم كوردستان، معربين عن بالغ تقديرهم وتثمينهم لأجواء التعايش السلمي بين مختلف المكونات، وما يتمتع به الإقليم من حريات دينية واسعة.

من جانبه، أكد رئيس الحكومة أن إقليم كوردستان سيواصل التزامه الراسخ بتعزيز ثقافة التعايش وحماية حقوق كافة المكونات، والارتقاء بمبادئ حرية الفكر والمعتقد وترسيخ التسامح بين مكونات كوردستان كافة.