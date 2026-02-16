المركزي العراقي يوجه بإنهاء التمييز بين طبعات الدولار.. لا فرق بين "القديم" و"الحديث"

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أصدر البنك المركزي العراقي، اليوم الاثنين، توجيهات صارمة إلى كافة المصارف المجازة والمؤسسات المالية غير المصرفية، شدد فيها على ضرورة إنهاء ظاهرة التمييز في أسعار صرف الدولار الأمريكي بين الإصدارات القديمة والحديثة.

وذكر المكتب الإعلامي للبنك في بيان رسمي، أن التوجيه ركز على أهمية الحد من التفاوت السعري الذي يفرضه البعض بناءً على تاريخ إصدار الورقة النقدية، مؤكداً ضرورة التزام جميع المؤسسات المالية بتعليمات تداول واستبدال الأوراق النقدية الأجنبية، لا سيما الدولار الأمريكي، وفق المعايير الفنية المعتمدة بما يضمن استقرار السوق وسلامة التعاملات.

وأوضح البنك المركزي أن القوانين والضوابط النافذة لا تفرق بين الطبعات المختلفة لعملة الدولار، مشيراً إلى أن البنك مستمر في استلام كافة هذه الإصدارات والتعامل بها عبر القنوات المصرفية الرسمية، شريطة أن تكون العملات المتداولة ضمن المعايير والضوابط الدولية والمحلية المعمول بها (من حيث السلامة الفنية للورقة النقدية).

وأكد البيان أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص البنك المركزي على تعزيز الشفافية والانضباط داخل القطاع المصرفي العراقي، وحماية المواطنين والمتعاملين من الممارسات غير القانونية، وصولاً إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في عموم البلاد.