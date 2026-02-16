عبد الله شێركاوەیی: نعتمد على لجاننا الخاصة لتحديد أول أيام شهر رمضان

منذ 48 دقيقة

أربيل (كوردستان 24) – صرح المتحدث باسم اتحاد علماء كوردستان قائلاً: "غداً سنستطلع رؤية الهلال، ولتحديد أول أيام شهر رمضان المبارك نعتمد حصراً على لجاننا الخاصة".

وأفاد عبد الله شيركاوي، المتحدث باسم اتحاد علماء الدين الإسلامي في كوردستان لشبكة (كوردستان 24)، بأن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ستجتمع مساء غدٍ، لتباشر بعدها لجنة رؤية الهلال مهامها في تحري الهلال، وذلك لتحديد ما إذا كان يوم الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان أم غرة شهر رمضان الفضيل.

وأشار المتحدث باسم اتحاد العلماء إلى أنه تم تشكيل لجان خاصة في جميع المحافظات والإدارات المستقلة لمهمة مراقبة وتحري رؤية الهلال.

كما شدد على أنهم يعتمدون كلياً على اللجنة العليا لرؤية الهلال التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية في إقليم كوردستان لتحديد غرة شهر رمضان.