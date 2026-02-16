التعليم العالي توافق على قبول خريجي المدارس الدينية في جامعات ومعاهد كوردستان

منذ 29 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن المتحدث باسم اتحاد علماء الدين الإسلامي في كوردستان، عبد الله شيركاويي، اليوم الإثنين، صدور موافقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على قبول خريجي الصف الثاني عشر للمدارس الدينية في الجامعات والمعاهد التابعة للإقليم، وذلك بعد قرار سابق قضى بتعليق قبولهم.

وأكد شيركاوي في تصريحٍ لـ كوردستان24، أن هذا القرار جاء ثمرة جهود حثيثة وتنسيق مشترك بين وزارة الأوقاف والشؤون الدينية واتحاد العلماء مع وزارة التعليم العالي، موضحاً أن القرار يشمل 250 خريجاً لهذا العام.

وأشار إلى أن الوزارة منحت الجامعات الصلاحيات الإدارية لبتّ مسألة مباشرة الطلاب في الدوام الرسمي خلال العام الحالي أو ترحيله إلى العام الدراسي المقبل.

ويضمُّ إقليم كوردستان 20 مدرسة ومعهدين دينيين تتبع إدارياً لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، بعد أن تم نقل تبعيتها في وقت سابق من وزارة التربية، وهي المؤسسات التي ترفد العملية التعليمية بكوادر متخصصة في العلوم الشرعية.