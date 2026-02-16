خمسة جرحى في انحراف قطار عن سكته في سويسرا

منذ 21 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- جُرح خمسة أشخاص في انحراف قطار عن سكّته صباح الإثنين في غوبنستاين في جبال الألب السويسرية ، وقد فُتح تحقيق لكشف ملابسات الحادث الذي ربما يكون على صلة بانهيار ثلجي.

وأعلنت شرطة كانتون فاليه على منصة إكس "انحراف قطار في الساعة 7,00 (6,00 ت غ)" عن السكة التي تربط بين منطقتي غوبنستاين وهوهتن في جنوب غرب سويسرا.

وقالت الشرطة في بيان إن القطار كان يقل 29 شخصا، وقد أصيب خمسة منهم بجروح بينهم امرأة تعيّن نقلها إلى المستشفى. وقُدّمت الإسعافات للأربعة الآخرين في الموقع، ولم يتطلّب وضعهم نقلهم إلى المستشفى.

وتابعت الشرطة "وفقا للتحقيقات الأولية، قد تكون انهيارات ثلجية طالت السكة قبيل من مرور القطار"، وأشارت إلى أن النيابة العامة في كانتون فاليه فتحت تحقيقا لكشف ملابسات خروج القطار عن مساره.

وقال المتحدث باسم شرطة كانتون فاليه دانييل إمبودن في تصريح لمحطة تلفزيون سويسرية "لاحظنا وجود كميات كبيرة من الثلوج على السكك. لكن هل وصلت هذه الثلوج إلى هناك نتيجة انهيار ثلجي أم بطريقة أخرى؟ هذا ما سيتعين على التحقيق أن يبيّنه".

الخميس، طمرت انهيارات ثلجية جزءا من طريق رئيسي يؤدي إلى منطقة غوبنستاين، ما عطّل حركة السير لساعات، من دون تسجيل أي إصابات أو أضرار.

ويحتل السويسريون صدارة قائمة مستخدمي القطارات في أوروبا من حيث عدد الكيلومترات للفرد الواحد، بمتوسط 2519 كيلومترا للفرد في العام 2024، وفقا لوكالة "كيستون-إيه تي إس" السويسرية.



المصدر: فرانس برس