بتوجيه من مسرور بارزاني.. إنهاء أزمة قبول طلبة الدراسات الإسلامية في جامعات كوردستان

منذ 5 دقائق

أربيل (كوردستان 24)- أعلن وزير الأوقاف والشؤون الدينية في إقليم كوردستان، بشتيوان صادق، اليوم الإثنين، عن التوصل إلى حل نهائي لمشكلة قبول خريجي مدارس الدراسات الإسلامية في جامعات الإقليم، وذلك استجابة لتوجيهات رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني.

وكشف صادق في بيان رسمي، أن هذه الخطوة جاءت عقب اجتماع رفيع المستوى عُقد في وقت سابق، وضم وزراء الأوقاف، والتعليم العالي، والتربية، إضافة إلى رئيس ديوان مجلس الوزراء ومسؤول مكتب رئيس الحكومة.

وأوضح البيان أنه بعد تقييم شامل للملف، صدر اليوم الاثنين قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المرقم (3211)، والذي يقضي بقبول (165) طالباً من خريجي المدارس التابعة لوزارة الأوقاف في مختلف الجامعات.

وأعرب صادق عن شكره وتقديره لرئيس الوزراء على رعايته المباشرة وتوجيهاته التي أفضت إلى إنهاء هذه المشكلة.

مشيداً في الوقت ذاته بالتعاون المثمر مع وزارتي التعليم العالي والتربية والجهات المسؤولة في رئاسة الحكومة، متمنياً للطلبة المشمولين بالقرار مسيرة دراسية ناجحة ومستقبلاً زاهراً.

وكان المتحدث باسم اتحاد علماء الدين الإسلامي في كوردستان، عبد الله شيركاويي، قد أعلن اليوم الإثنين، صدور موافقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على قبول خريجي الصف الثاني عشر للمدارس الدينية في الجامعات والمعاهد التابعة للإقليم، وذلك بعد قرار سابق قضى بتعليق قبولهم.

وأكد شيركاوي في تصريحٍ لـ كوردستان24، أن هذا القرار جاء ثمرة جهود حثيثة وتنسيق مشترك بين وزارة الأوقاف والشؤون الدينية واتحاد العلماء مع وزارة التعليم العالي، موضحاً أن القرار يشمل 250 خريجاً لهذا العام.

وأشار إلى أن الوزارة منحت الجامعات الصلاحيات الإدارية لبتّ مسألة مباشرة الطلاب في الدوام الرسمي خلال العام الحالي أو ترحيله إلى العام الدراسي المقبل.

ويضمُّ إقليم كوردستان 20 مدرسة ومعهدين دينيين تتبع إدارياً لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، بعد أن تم نقل تبعيتها في وقت سابق من وزارة التربية، وهي المؤسسات التي ترفد العملية التعليمية بكوادر متخصصة في العلوم الشرعية.