بدء الاستعدادات لتنفيذ مشروع "رووناكي" في قضاء سيد صادق

أربيل (كوردستان24)- أعلنت مديرية توزيع كهرباء سيد صادق، اليوم الثلاثاء 17 شباط 2026، عن البدء بأعمال صيانة للمغذيات (الفيدرات) وذلك في إطار التحضيرات لتوفير خدمة الكهرباء للمواطنين على مدار 24 ساعة.

وجاء في بيان للمديرية، أن هذا الإجراء يأتي كتمهيد لإيصال الكهرباء المستمرة ولغرض إجراء أعمال صيانة للمغذيات، حيث سيتم قطع التيار الكهربائي الوطني عن الأحياء والأزقة في سيد صادق لمدة أسبوع كامل.

وأضاف البيان أن قطع التيار الكهربائي سيكون يومياً من الساعة 8:30 صباحاً وحتى الساعة 5:00 مساءً.