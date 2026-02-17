مزارعو كركوك يتظاهرون ويمنحون الحكومة الاتحادية مهلة أخيرة

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24) - يتظاهر المزارعون من الكرد والتركمان والعرب في كركوك احتجاجاً على عدم صرف مستحقاتهم المالية منذ أكثر من ثمانية أشهر، رغم تسليم محاصيلهم من القمح إلى الحكومة الاتحادية. ورغم خروجهم في تظاهرات متكررة، إلا أن مطالبهم لم تلقَ آذاناً صاغية حتى الآن.

ثلاثاء، 17 شباط/فبرایر 2026، نظم المزارعون وقفة احتجاجية أمام "سايلو كركوك". وفي هذا السياق، قال "ساتح"، ممثل مزارعي منطقة "توبزاوا" لـ (كوردستان 24): "إن 50% من مزارعي كركوك لم يتسلموا حتى الآن مستحقاتهم المالية الخاصة بمحصول القمح لعام 2025". وأضاف: "المزارعون يعيشون أوضاعاً مادية سيئة للغاية، وباتوا عاجزين عن تأمين معيشة عوائلهم بسبب تأخر صرف هذه المستحقات".

وأشار إلى أن جميع مزارعي المحافظات الجنوبية في العراق قد تسلموا مستحقاتهم المالية، متسائلاً: "لماذا تُحرم كركوك وحدها من مستحقاتها؟". وأوضح قائلاً: "سنصدر بياناً بعد قليل نمنح فيه الحكومة مهلة أخيرة، وإذا لم نتلقَّ وعوداً عملية، فسيكون لنا موقف تصعيدي أكثر صرامة".

وتابع ممثل مزارعي توبزاوا: "لقد سلمنا محاصيلنا لوزارة التجارة العراقية، وما علمناه هو أن وزارة المالية لم تحول المبالغ المطلوبة إلى حساب وزارة التجارة، لذا تتذرع الأخيرة بأنها ستوزع الصكوك بمجرد وصول التمويل. لكن هذا الأمر لا يعنِينا، فنحن سلمنا القمح للحكومة، وهي ملزمة قانوناً بصرف مستحقاتنا المالية".