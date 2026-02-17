اندلاع حريق في مخيم "باجد كندال" وإصابة مواطن

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- اندلع حريق، فجر اليوم، في مخيم "باجد كندال" الذي يقطنه نازحون من قضاء شنكال (سنجار)، مما أسفر عن احتراق خيمتين وإصابة أحد السكان بجروح.

نشب الحريق في تمام الساعة 1:52 من فجر اليوم الثلاثاء، 17 شباط 2026، في إحدى خيام المخيم، قبل أن يمتد إلى خيمة مجاورة. وقد تمكنت فرق الدفاع المدني في زاخو من السيطرة على النيران فور وصولها، مما حال دون توسع رقعة الحريق.

من جانبها، ذكرت مديرية الدفاع المدني في زاخو أن مواطناً أصيب بحروق طفيفة جراء الحادث ونُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج. وأفاد مراسل "كوردستان 24" بأن الإصابة كانت في إحدى قدمي المواطن ووُصفت بأنها بسيطة.

ورغم عدم الإعلان رسمياً عن أسباب الحريق حتى الآن، إلا أن سكان المخيم يرجحون أن يكون "التماس الكهربائي" هو السبب وراء تكرار هذه الحوادث.

يُذكر أن هذه هي الحادثة الرابعة من نوعها التي تُسجل في مخيم "باجد كندال" خلال الـ 30 يوماً الماضية؛ حيث تسببت تلك الحرائق مجتمعة باحتراق 70 خيمة ومحلاً تجارياً داخل المخيم، فضلاً عن تسجيل أربع إصابات بين المواطنين خلال الفترة ذاتها.

ويُعد قِدَم واهتراء الخيام عاملاً أساسياً في سرعة اشتعال النيران وانتشارها. وفي هذا السياق، يوجه سكان المخيم —وجميعهم من نازحي شنكال الذين يحول دون عودتهم إلى ديارهم تهديد الجماعات المسلحة— انتقادات حادة للحكومة الاتحادية، وتحديداً وزارة الهجرة والمهجرين، ويتهمونها بممارسة ضغوط عليهم عبر قطع المساعدات وعدم استبدال الخيام المتهالكة، في محاولة لإجبارهم على إخلاء المخيمات والعودة إلى مناطقهم الأصلية.