قنصل كوريا الجنوبية: فعاليات الذكاء الاصطناعي ستُعرّف العالم بقدرات الجيل الجديد في كوردستان

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- صرح القنصل العام لكوريا الجنوبية في إقليم كوردستان، سيونشول ليم، اليوم الثلاثاء 17 شباط 2026، في لـقاء خاص مع كوردستان 24، بأن إقامة فعاليات الذكاء الاصطناعي (AI) في إقليم كوردستان تمثل نقطة تحول بارزة، وتُظهر للعالم القوة والإمكانات التي يتمتع بها الجيل الحالي في كوردستان.

وأشار القنصل الكوري الجنوبي إلى أن مثل هذه الأنشطة تُعد ضرورة ملحة لشعب كوردستان في الوقت الراهن، وتهدف إلى استعراض مستوى مهارات الشباب الكورد في المنصات العالمية.

وأضاف قائلًا: "نحن نشجع كافة المؤسسات والشركات على العمل لتنظيم مثل هذه الفعاليات، نظراً لوجود طلب واهتمام عالمي كبير بهذا المجال."

وحول تفاصيل البرنامج، كشف "ليم" أن شركة (أوفانا - Ovana) هي من تقود هذا النشاط، حيث سيستمر البرنامج لمدة ثلاثة أشهر (من شهر حزيران/يونيو ولغاية أيلول/سبتمبر). وقبل انطلاق هذه العملية، سيتم خلال شهري آذار/مارس ونيسان/أبريل، وبالتعاون مع منظمات ومؤسسات مثل (روانگە، مؤسسة كوردستان، كورد يوفيكيشن) وعدة مؤسسات أخرى، تنظيم دورات تدريبية وتأهيلية في مجال الذكاء الاصطناعي للمشاركين في مناطق مختلفة.

وفي الختام، أوضح القنصل أنه على الرغم من وجود خبراء سيقومون بتقييم أداء المشاركين، إلا أنه لا يوجد حد أقصى لعدد المشاركين، والباب مفتوح أمام جميع المهتمين والراغبين في تطوير قدراتهم.