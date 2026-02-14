زارين أنجو: جعلتُ من فنّي جسراً للمزج بين ثقافتَي شمال وجنوب كوردستان

منذ 49 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- في مقابلة خاصة، تسلط الفنانة والمغنية زارين أنجو الضوء على أعمالها الفنية وتتحدث عن أحدث نتاجاتها، مشيرة إلى أنها أصدرت أغنية جديدة بعنوان "من دي جارا ئاولی" (Min Dî Cara Ewle)، وهي في الأصل للفنان الراحل إياس زاخويي، مبيّنة أنها تحب هذه الأغنية كثيراً، لذا قررت إعادة غنائها بأسلوب جميل وجديد.

وتحدثت زارين أنجو عن عملها الأخير الذي طرحته مؤخراً، وقالت لـ "كوردستان 24": "خلال الأيام القليلة الماضية، أصدرت أغنية جديدة بعنوان (من دي جارا ئاولی) للفنان إياس زاخويي، وقد اخترت هذه الأغنية تحديداً لأني أحبها جداً وقررت غناءها بأسلوب عصري وجميل، وآمل أن تنال إعجاب جميع المستمعين الأعزاء ويستمتعوا بها". وأضافت: "من يفهم في الموسيقى، من المرجح أن تنال أعمالي إعجابه".

وأردفت زارين قائلة: "أنا أغني النمط الكلاسيكي بشكل عام ودائماً ما رغبت في ذلك، لأني أشعر أن صوتي يتناسب جداً مع الطابع الكلاسيكي وأستطيع أداءه بشكل جميل. وباعتقادي، يجب على الفنان أن يعرف خامة صوته، فلا يمكنه الغناء بكل الأنماط، بل عليه اختيار أسلوب معين وتدريب نفسه عليه ليعتاد المستمعون على هذا النمط ويتفاعلوا معه بروحهم".

وعن موقفها الداعم لـ "روجآفا" (غرب كوردستان)، قالت الفنانة: "أي عمل يتعارض مع الإنسانية ومع شعبي، سأقف ضده من خلال فني. فأجزاء كوردستان الأربعة هي واحد بالنسبة لنا ككورد، وما حدث في روجآفا كان ظلماً كبيراً وقع علينا، لكن الكورد لا يهابون شيئاً وأهدافهم واضحة، لذا كنت دائماً داعمة لشعبي من خلال فني، وهذا هو أكبر فخر لي".

وفي ختام حديثها، تطرقت زارين أنجو إلى مشاريعها الفنية المستقبلية قائلة: "كما ذكرت، طرحت عملاً جديداً قبل أيام، لكن لدي مشاريع أخرى؛ حيث جهزت عدة أغانٍ جديدة وأعمل عليها حالياً. لا أريد الكشف عن تفاصيلها الآن، لكني أقول فقط إنني سأصدر عدة نتاجات قريباً وأتمنى أن تنال رضا الجميع".

يذكر أن الفنانة زارين أنجو تنحدر من مدينة "باتمان" بشمال كوردستان، وتقيم حالياً في مدينة أربيل. تمارس الغناء منذ 15 عاماً، وتعمل في المجال الفني بشكل احترافي منذ 10 سنوات ولا تزال مستمرة في مسيرتها.