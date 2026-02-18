كمال كركوكي: منصب رئاسة الجمهورية استحقاق للديمقراطي الكوردستاني ويجب احترام إرادة الأغلبية

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- صرح كمال كركوكي، عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، بأن منصب رئيس جمهورية العراق هو حق شرعي للحزب الديمقراطي وفقاً لكافة المعايير الانتخابية.

وفي تصريح خاص لـ "كوردستان 24"، سلط كركوكي الضوء على مكانة الحزب الديمقراطي الكوردستاني كقوة أولى، منتقداً في الوقت ذاته الخطوات "غير الدستورية" لبعض الأطراف وقرارات المحكمة الاتحادية.

وقال كركوكي: "منصب رئيس الجمهورية هو استحقاق للحزب الديمقراطي الكوردستاني، لأنه حاز على أغلبية الأصوات في انتخابات إقليم كوردستان، كما نال أكثر من مليون صوت في انتخابات مجلس النواب العراقي. ومع ذلك، فقد أكد الجناب الرئيس بارزاني لشعب كوردستان ضرورة وجود آلية واضحة لحسم هذا الملف".

وفي جانب آخر من حديثه، أشار كركوكي إلى دور النواب الكورد قائلاً: "من الواضح كيف هو أداؤهم، لكنني هنا أثني على (فرهاد أتروشي) الذي أدى دور النائب الثاني لرئيس البرلمان بشكل متميز وفي توقيت مناسب".

وبشأن مواقف الأطراف العراقية والمؤسسات القانونية، لاسيما المحكمة الاتحادية وقضية انتخاب رئيس أركان الجيش، قال عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي: "هؤلاء إذا أتيحت لهم السلطة فإنهم يرتكبون أعمالاً غير قانونية، تماماً كما فعلوا في كثير من الأحيان عبر اتخاذ خطوات غير قانونية وغير دستورية".