أوميد صباح: حكومة الإقليم أوفت بكافة التزاماتها، ولا نية لزيارة الوفد التفاوضي إلى بغداد

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أكد رئيس ديوان مجلس وزراء إقليم كوردستان، في تصريح خاص لـ "كوردستان 24"، أن حكومة الإقليم استكملت جميع الواجبات والالتزامات الملقاة على عاتقها، مشيراً إلى عدم وجود أي قرار حالي بزيارة الوفد التفاوضي إلى بغداد.

الأربعاء، 18 شباط 2026، أوضح أوميد صباح أن حكومة الإقليم سلمت في المواعيد المحددة قوائم الرواتب، وموازين المراجعة، وحصة الإيرادات غير النفطية إلى الحكومة الاتحادية. كما شدد على ضرورة تعامل بغداد مع إقليم كوردستان أسوة بالمحافظات العراقية الأخرى، وعدم التأخر في إرسال "السيولة النقدية".

وحول زيارة وفد الإقليم إلى العاصمة الاتحادية، قال صباح: "ليس من المقرر أن يتوجه الوفد التفاوضي إلى بغداد، لأننا أنجزنا كل ما يترتب علينا، والتأخير الوحيد يكمن في إرسال السيولة النقدية من جانب بغداد"، مضيفاً أن الخطوة الوحيدة المتبقية هي قيام الحكومة الاتحادية بتمويل المبالغ اللازمة لصرف المستحقات المالية.

وفي ختام تصريحه، بين رئيس ديوان مجلس الوزراء أن ديواني الرقابة المالية في الإقليم والحكومة الاتحادية ينسقان حالياً بشكل مستمر، ويعملان معاً على مجموعة من الملفات المالية والموازنة، لضمان دقة البيانات وتجاوز كافة العقبات الفنية.