مكتب السيستاني: غداً الخميس أول أيام شهر رمضان

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مكتب المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني، اليوم الأربعاء، أن يوم غد الخميس أول أيام شهر رمضان.

وقال المكتب، في بيان له، إن "يوم غدٍ الخميس (19-2-2026) هو الأول من شهر رمضان لعام 1447للهجرة ".

وكان ديوان الوقف السني العراقي قد أعلن امس الثلاثاء، أن يوم الأربعاء أول أيام شهر رمضان المبارك.

وكانت المملكة العربية السعودية ودولة قطر قد أعلنتا أن يوم الأربعاء أول أيام شهر رمضان وأن الثلاثاء هو المتمم لشهر شعبان، وذلك بعد تأكيد ثبوت رؤية الهلال في المراصد المعتمدة.