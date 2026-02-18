نقابة صحفيي كوردستان تتوعد بإيقاف البرامج الإعلامية المخالفة للقيم الاجتماعية والإسلامية

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت نقابة صحفيي كوردستان، اليوم الأربعاء 18 شباط 2026، بياناً وجهت فيه تحذيراً شديداً للمؤسسات الإعلامية مع حلول شهر رمضان، مؤكدة أنها ستعمل على إيقاف أي برنامج يتعارض مع القيم الاجتماعية ومقدسات الدين الإسلامي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

ودعت النقابة في بيانها كافة القنوات والمؤسسات الإعلامية إلى الالتزام التام بمبادئ وأخلاقيات العمل الصحفي.

موضحة أن أي قناة لا تلتزم بهذه المبادئ الأخلاقية وتتلقى النقابة شكاوى من المواطنين بشأنها خلال شهر رمضان، ستواجه عقوبات صارمة تشمل إيقاف برامجها.

كما شددت النقابة على ضرورة أن تدار برامج المساعدات الخيرية والبرامج الأخرى ضمن إطار القوانين واللوائح الإعلامية، وذلك لضمان احترام كرامة المواطنين.

مشيرة إلى أنه لوحظ في تجارب السنوات الماضية وقوع انتهاكات لكرامة وقيم الإنسان في كوردستان في عدة مجالات.

وحذرت النقابة من أنها في حال رصد أي نوع من عدم الالتزام بمبادئ العمل الإعلامي، ستقوم بتحريك دعاوى قضائية ضد المؤسسات المخالفة عبر الادعاء العام.

مؤكدة أنها لن تسمح بتكرار مثل هذه الانتهاكات.