رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى العراق

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، مساء اليوم الأربعاء 18 شباط (فبراير) 2026، القائم بأعمال السفارة الأمريكلدى العراق جوشوا هاريس.

وجرى خلال الاجتماع التباحث بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية، واستعراض الوضع العام في العراق، بالإضافة إلى مناقشة الحوارات المتعلقة بتشكيل الكابينتين الوزاريتين الجديدتين للحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان.

واتفق الجانبان على ضرورة تشكيل حكومة قوية في العراق ترتكز على مبادئ احترام الدستور والنظام الاتحادي، وتصون الحقوق الدستورية والكيان القانوني لإقليم كوردستان، على أن تخدم جميع المواطنين العراقيين دون تمييز. كما شدد الطرفان على أهمية تشكيل كابينة قوية وشاملة لحكومة إقليم كوردستان.

وفي جانب آخر من اللقاء، قدّم القائم بأعمال السفارة الأمريكية تهانيه وتثمينه لرئيس الحكومة على الخطوات الإصلاحية التي تنفذها حكومة الإقليم في مختلف القطاعات.