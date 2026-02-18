فاضل ميراني: ترشيح المالكي قرارٌ شيعي ولا علاقة للديمقراطي الكوردستاني به

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- نفى مسؤول الهيئة العاملة للمكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، فاضل ميراني، قيام حزبه بترشيح نوري المالكي لمنصب رئيس مجلس الوزراء العراقي.

مؤكداً أن هذا الترشيح هو شأن داخلي يخص القوى السياسية الشيعية ولا صلة للحزب به.

وفي تصريح خاص أدلى به لكوردستان 24، اليوم الأربعاء، استعرض ميراني موقف الحزب الديمقراطي الكوردستاني من ملف تشكيل الحكومة المقبلة وحسم الرئاسات والمنصب السيادية.

وبشأن الأنباء المتداولة حول دعم الحزب لنوري المالكي لرئاسة الحكومة، قال ميراني: الحزب الديمقراطي الكوردستاني لم يرشح المالكي، بل إن ترشيحه جاء من قِبل القوى الشيعية نفسها.

وأبدى أسفه للطريقة التي تم بها تناول الموضوع في بعض وسائل الإعلام التي "صورت الأمر وكأن الحزب هو من تبنى عملية الترشيح".

وفيما يخص أزمة اختيار رئيس الجمهورية والتعقيدات التي تشوب العملية السياسية، شدد ميراني على أهمية دور الشخصيات القيادية في تجاوز الانسداد السياسي.

مختتماً حديثه بالقول: إذا تواجد العقلاء والشخصيات الصالحة في الساحة، فلن تكون هناك مشكلة أو قضية عصية على الحل.