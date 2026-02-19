تعاون أمني عراقي-سوري يثمر عن تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات

منذ 43 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الداخلية العراقية، عن تنفيذ عملية أمنية استباقية "خارج الحدود"، أسفرت عن ضبط 400 ألف حبة مخدرة وإلقاء القبض على اثنين من المتاجرين الدوليين.

وبحسب بيان رسمي للوزارة، فإن هذه العملية نُفذت في إطار التعاون الأمني والاستخباري المشترك بين العراق والجمهورية العربية السورية. إذ تولت لجنة خاصة من المديرية العامة لشؤون المخدرات، بالتنسيق مع الجانب السوري، مهمة الدخول إلى الأراضي السورية وتنفيذ العملية النوعية في محافظة حمص.

وأوضحت الوزارة أن العملية أدت إلى اعتقال متهمين رئيسيين ينتميان لشبكة دولية للاتجار بالمخدرات، فضلاً عن وضع اليد على 400 ألف حبة من مخدر "الكبتاغون" كانت مُعدة للتهريب عبر الحدود.

وشددت وزارة الداخلية على أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجيتها الاستباقية لتقويض شبكات التهريب وتفكيكها، مؤكدة أن هذا المستوى الرفيع من التنسيق بين البلدين يهدف إلى استئصال هذه الآفة الخطيرة وحماية أمن المنطقة واستقرارها.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على الاستمرار في ملاحقة تجار السموم أينما وجدوا، وبالتعاون مع الدول الصديقة والشقيقة، صوناً للأجيال القادمة من مخاطر المواد المخدرة.