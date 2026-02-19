المتحدث باسم وزارة العدل العراقية: لدينا تنسيق متين مع حكومة إقليم كوردستان

منذ 26 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أكد المتحدث باسم وزارة العدل العراقية، وجود علاقات وتنسيق وثيق مع حكومة إقليم كوردستان، كاشفاً في الوقت ذاته أن إجمالي عدد السجناء الذين تم نقلهم إلى العراق تجاوز 5700 سجين.

وذكر أحمد اللعيبي، المتحدث باسم وزارة العدل العراقية، يوم الأربعاء (18 شباط 2026)، خلال مشاركته في برنامج "باسي روژ" على شاشة "كوردستان 24"، أن عملية نقل سجناء تنظيم داعش الإرهابي إلى العراق وصلت إلى مراحلها النهائية.

وأشار اللعيبي إلى أن القافلة الأخيرة من سجناء داعش وصلت إلى العراق قبل ثلاثة أيام، وبذلك ارتفع العدد الإجمالي للسجناء المنقولين إلى أكثر من 5700 سجين.

وحول جنسيات هؤلاء المسلحين، أوضح اللعيبي أن الإحصائيات تشير إلى أن حاملي الجنسية السورية يأتون في المرتبة الأولى، يليهم حاملو الجنسية العراقية في المرتبة الثانية من حيث عدد السجناء المنقولين.

وفي جانب آخر من تصريحه، شدد المتحدث باسم وزارة العدل على عمق العلاقات والتنسيق القائم بين الوزارة وحكومة إقليم كوردستان.

يُذكر أن مجلس القضاء الأعلى العراقي كان قد أعلن في بيان له يوم الجمعة (13 شباط 2026)، أن عملية نقل سجناء داعش إلى العراق قد انتهت تماماً، مبيناً أن العدد الإجمالي للمنقولين من سوريا بلغ 5704 أشخاص، يحملون جنسيات 61 دولة مختلفة.