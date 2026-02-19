"مرآة الحكاية".. الدراما السورية تستعيد ألقها بـ 21 عملاً فنياً لموسم 2026

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- تحت شعار "الدراما السورية مرآة الحكاية"، أعلنت لجنة صناعة السينما والتلفزيون في دمشق عن إطلاق موسمها الدرامي الجديد لعام 2026، في خطوة تعكس إصرار الصناعة الفنية السورية على استعادة مكانتها الريادية في الخارطة العربية.

كشفت اللجنة خلال مؤتمر صحفي موسع عن إنتاج 21 عملاً فنياً تم تصويرها بالكامل داخل الأراضي السورية، وبكلفة إجمالية تجاوزت 25 مليون دولار أمريكي. ومن المقرر أن تجد هذه الأعمال طريقها إلى الجمهور خلال شهر رمضان المبارك عبر أكثر من 50 قناة تلفزيونية ومنصة إلكترونية.

أكدت الفنانة جيني إسبر، في تصريح لكوردستان24 على هامش المؤتمر، أن الهدف الأساسي لهذا الحراك الفني ليس مجرد التواجد، بل تقديم تسهيلات ودعم حقيقي للارتقاء بالدراما السورية. وقالت: "هدفنا جميعاً، كفنانين ونقابة ولجنة صناعة، هو إعادة الدراما السورية إلى ألقها ومكانتها الحقيقية، والعمل بروح الفريق الواحد لتجاوز كافة العقبات".

يتميز موسم 2026 بتنوع ثري يكسر القوالب التقليدية، حيث يجمع بين الدراما الواقعية المؤثرة. والكوميديا الهادفة. بالاضافة الى أعمال البيئة الشامية برؤية معاصرة. ومن أبرز الأعمال التي تم الإعلان عنها: "مطبخ المدينة"، "نويلات"، ومسلسل "القيصر".

أشاد القائمون على الإنتاج بالتسهيلات "الرائعة" التي قدمتها الحكومة السورية والجهات المعنية، لا سيما وزارتي الإعلام والداخلية. وأوضح محمود الشمسيني رئيس شركة الاديب للانتاج الفني في تصريح لكوردستان24، أن العمليات الروتينية اتسمت بالسلاسة، مما ساعد في إنجاز الأعمال ضمن الجداول الزمنية المحددة وبجودة فنية عالية.

يُعد هذا الموسم محطة مفصلية في تاريخ الصناعة الدرامية السورية، وبحسب قول المخرج زاهر قصيباتي، مخرج (صراع الملكة والزير سالم)، في تصريح لكوردستان24، انهم يطمحون إلى تأسيس مرحلة تتسم بالاستدامة والاحترافية العالية، بما يلبي تطلعات الجمهور السوري والعربي، ويليق بتاريخ سورية العريق في مجال الفن والإبداع.

تقرير: أنور عبداللطيف – كوردستان24 – دمشق