المجلس الأعلى للإفتاء في إقليم كوردستان يحدد نصاب الزكاة وفدية الصيام وصدقة الفطر لهذا العام

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- حدد المجلس الأعلى للإفتاء في إقليم كوردستان، المبالغ والنسب الشرعية لزكاة الأموال والذهب والفضة، بالإضافة إلى مقدار صدقة الفطر (الفطرة) وفدية الصيام للعام الحالي (2026).

وفي تصريح لموقع "كوردستان 24"، أفاد المتحدث باسم اتحاد علماء الدين الإسلامي في كوردستان، عبد الله شيركاويي، اليوم الخميس 19 شباط، بأن نصاب زكاة الأموال لهذا العام قد حُدد بـ 3 ملايين دينار عراقي؛ وبناءً عليه، يتوجب على من يملك هذا المبلغ فأكثر إخراج زكاة بنسبة (2.5%)، ما يعادل 25 ألف دينار عن كل مليون دينار، و250 دولاراً عن كل 10 آلاف دولار أمريكي.

وأضاف شيركاويي أن نصاب زكاة الفضة حُدد بـ 140 مثقالاً، حيث تجب فيها الزكاة بنسبة 2.5% لمن يمتلك هذه الكمية.

أما بخصوص زكاة الذهب، فقد أوضح المتحدث أن النصاب هو 20 مثقالاً ويُخرج عنها نصف مثقال، وفي حال بلغ المقدار 40 مثقالاً فيجب إخراج مثقال واحد. وبالنسبة لـ "زكاة الحلي" (المصاغ الذهبي للمرأة) المخصص للاستخدام الشخصي وليس للتجارة، فقد حدد المجلس نصابها بـ 200 مثقال، وتُخرج عنها زكاة بنسبة 2.5%.

وفيما يتعلق بصدقة الفطر (سەرفیترە) وفدية الصيام لمن لديهم عذر شرعي يمنعهم من أداء فريضة الصوم، فقد حددها المجلس لهذا العام بمبلغ 3 آلاف دينار عراقي للشخص الواحد.

وأكد عبد الله شيركاويي أن المجلس اعتمد "الفضة" كقاعدة أساسية لتحديد نصاب الزكاة لهذا العام، نظراً لشيوع التعامل بها ولأن هذا التحديد يصب في مصلحة الفقراء والمحتاجين.