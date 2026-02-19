لأغراض تنظيمية.. تعليق حركة السيارات السياحية الخاصة من العراق إلى إيران عبر منفذي برويزخان وحاج عمران

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلنت إدارة منفذ "برويزخان" الدولي، اليوم الخميس، عن صدور قرار يقضي بمنع حاملي جوازات السفر العراقية من السفر إلى إيران باستخدام سياراتهم الخاصة عبر المنفذ، وذلك اعتباراً من الأول من شهر آذار المقبل.

وذكر قسم الإعلام والعلاقات في مجمع منفذ "برويزخان" الدولي في بيان له: "نسترعي انتباه كافة السياح ومواطني إقليم كوردستان والعراق، بأنه بدءاً من تاريخ 1 آذار 2026، لن يُسمح لأي مواطن يحمل جواز سفر عراقياً بالتوجه إلى جمهورية إيران الإسلامية بسيارته الخاصة عبر منفذ برويزخان".

وأوضح البيان أن هذا الإجراء سيبقى سارياً إلى حين صدور تعليمات وآليات تنظيمية جديدة من قبل الوزارات المعنية، مؤكداً أن حركة السيارات الخاصة ستعود إلى طبيعتها فور اعتماد تلك الإجراءات رسمياً.

ويأتي هذا الإعلان بعد يوم واحد من قرار مماثل أصدرته مديرية منفذ "حاجي أومران" الدولي (أمس الأربعاء 18 شباط)، أوضحت فيه أن الهدف من هذه الخطوة هو "تقديم خدمات أفضل وتنظيم شؤون المسافرين" وفقاً للمتغيرات التالية:

إعادة التنظيم: تعليق حركة السيارات السياحية الخاصة يهدف إلى إعادة صياغة الآليات والإجراءات القانونية بالتنسيق مع الجهات الوزارية ذات الصلة.

موعد التنفيذ: يدخل القرار حيز التنفيذ الفعلي اعتباراً من 1 آذار 2026.

استئناف الحركة: سيتم إخطار المواطنين بموعد السماح بعودة تنقل السيارات الخاصة فور الانتهاء من الترتيبات الإدارية والفنية الجديدة.

يُذكر أن هذا القرار يقتصر فقط على "السيارات الخاصة" للمسافرين، بينما تستمر حركة السفر الاعتيادية والتبادل التجاري عبر المنافذ الحدودية وفق السياقات المتبعة.