هيئة الطيران المدني السوري تعلن تسلّم مطار قامشلي الدولي

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي في سوريا، اليوم السبت، عن تسلمها رسمياً إدارة وتشغيل مطار قامشلي الدولي في محافظة الحسكة، وذلك في إطار استكمال تنفيذ بنود الاتفاق المبرم بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد).

وفور عملية الاستلام، أجرى وفد رفيع المستوى يضم عدداً من مديري الإدارات في الهيئة جولة ميدانية شاملة في أروقة المطار ومرافقه الحيوية.

واطلع الوفد، برفقة الكوادر الفنية والإدارية العاملة، على الجهوزية الفنية والواقع التشغيلي الحالي للمدرجات وصالات الركاب ومنظومات الملاحة الجوية.

وبحثت الهيئة مع إدارة المطار آليات وضع خطة متكاملة لإعادة التشغيل الكامل للرحلات الجوية، مع التأكيد على الالتزام بأعلى المعايير الدولية المعتمدة من قبل المنظمات العالمية للطيران المدني.

وشدد المسؤولون خلال الجولة على أن الأولوية القصوى ستكون لضمان أمن وسلامة العمليات الجوية، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمسافرين لتسهيل حركة النقل الجوي من وإلى المحافظة.

تأتي هذه الخطوة لتعزيز الربط الجوي وتنشيط الحركة الاقتصادية والخدمية في المنطقة، بما يخدم المصلحة العامة ويضمن استمرارية العمل في هذا المرفق الهام.

وكان وفد من وزارة الداخلية السورية، ممثلاً بقائد الأمن الداخلي في محافظة الحسكة، العميد مروان العلي، ومدير إدارة أمن المطارات والمنافذ، العقيد أحمد الأحمد، عقد اجتماعاً مع قوات قسد في الثامن من الشهر الجاري، لتسلم إدارة مطار قامشلي، وذلك استكمالاً لبنود الاتفاق المبرم بين الحكومة السورية وقسد.