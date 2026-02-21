ممثل حكومة إقليم كوردستان لدى الاتحاد الأوروبي يزور وزارة الخارجية الهولندية

منذ 8 دقائق

أربيل (كوردستان 249- في إطار أنشطة وفعاليات ممثلية حكومة إقليم كوردستان لدى الاتحاد الأوروبي، زار د. دلاور خالد آژگيي، ممثل حكومة إقليم كوردستان لدى الاتحاد الأوروبي، برفقة وفد من الممثلية، وزارة الخارجية الهولندية، حيث اجتمع مع غوشي آلتيس، رئيس قسم شمال أفريقيا والشرق الأوسط ومسؤول الملف العراقي.

وخلال الاجتماع، قدم آژگيي ملخصاً حول آخر المستجدات السياسية في المنطقة وإقليم كوردستان، موضحاً سياسة ورؤية حكومة إقليم كوردستان تجاه الأحداث الراهنة والوضع العام.

وشكّلت الأحداث الأخيرة في سوريا وغرب كوردستان (روج آفا) جانباً آخر من اللقاء، حيث تم التطرق إلى جهود القيادة السياسية في إقليم كوردستان، ولا سيما جهود الرئيس بارزاني، الرامية إلى توفير الأمن والاستقرار.

واتفق الجانبان على ضرورة حل المشكلات عبر السبل السلمية والحوار، وأكدا على أهمية احترام حقوق الكورد والمكونات الأخرى في مستقبل سوريا.

من جانبه، أعرب الجانب الأوروبي عن شكره وتقديره لدور إقليم كوردستان والرئيس بارزاني في ترسيخ السلام والتفاهم والاستقرار في المنطقة.

كما تناول الاجتماع آخر الخطوات المتعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة لإقليم كوردستان والحكومة العراقية.

وفي الختام، أعرب الجانبان عن رغبتهما في تعزيز العلاقات الثنائية بين إقليم كوردستان ومملكة هولندا.