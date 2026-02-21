رئيس الحكومة: فخورون بممارسة جميع مكونات كوردستان حقها في التحدث والتعلم بلغاتها الأم بكل حرية

منذ 43 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أصدر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت 21 شباط (فبراير) 2026، بياناً بمناسبة اليوم العالمي للغة الأم، جدد فيه التزام حكومة الإقليم بالاهتمام باللغة الكوردية ولغات سائر المكونات.

وفيما يلي نص البيان:

نبارك لعموم الكوردستانيين اليوم العالمي للغة الأم، إذ يزخر إقليم كوردستان بتعددية لغاته وتنوع ثقافاته، وإن مبعث فخرنا واعتزازنا يكمن في تمتّع سائر المكونات بحقها في التحدث والتعلم بلغاتها الأم بكل حرية.

‏تمثل اللغة الركيزة الأساسية لوجودنا وهويتنا القومية والوطنية، ومن هذا المنطلق، تجدد حكومة إقليم كوردستان التزامها الثابت بالاهتمام والارتقاء باللغة الكوردية وبلغات المكونات قاطبة.

مسرور بارزاني

رئيس حكومة إقليم كوردستان