رغم توجه أنظار المهجرين إلى العودة الآمنة.. استمرار الاستيلاء على المنازل في عفرين

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- تترقب أنظار المهجرين من أبناء مدينة عفرين وريفها إلى العودة الآمنة لمناطقهم الأصلية في عفرين، في ظل التفاهمات واتفاق 29 كانون الثاني بين الحكومة الانتقالية وقوات سوريا الديمقراطية، ويتزامن ذلك مع استيلاء الفصائل الموالية لتركيا والمنضوية تحت راية الجيش السوري على منازل المدنيين في عفرين وريفها.

ووفقاً لمعلومات محلية، أعادت الفصائل السيطرة والاستيلاء على منزل تم إخلاؤه وتسليمه إلى مالكه بقرية "يلانقوز" التابعة لناحية جنديرس بريف عفرين في 15 شباط الجاري، وذلك بعد أن قام أصحاب المنزل بالبدء بترميم منزلهم، أجبرهم أحد قيادات الفصائل المنضوية تحت راية وزارة الدفاع السورية بالخروج من المنزل وإعادة الاستيلاء عليه دون رادع.

وبحسب مصادر محلية للمرصد السوري، أشارت إلى أن أصحاب المنطقة الأصلية "المهجرون" ممن يحاولون العودة إلى منازلهم، يقومون بدفع مبالغ مالية تبلغ نحو "5000" دولار أمريكي إلى العناصر المستولية عليها للخروج منها، وذلك بعد نهب كامل الأثاث الذي تحتويه المنازل من قبل العناصر.