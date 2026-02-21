محافظ أربيل: قرار اعتماد اللغة الكوردية في لوحات الأماكن التجارية عملية وطنية مستمرة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلن محافظ أربيل أنه في إطار حماية اللغة الأم وتنفيذ قرار مجلس الوزراء، تم إلزام كافة الأماكن والمراكز التجارية بأن تكون اللغة الكوردية هي اللغة الأساسية المستخدمة في لوحاتها التعريفية.

وفي تصريح لـ "كوردستان 24"، السبت (21 شباط 2026)، قال محافظ أربيل أوميد خوشناو: "منذ 21 شباط 2023، وبناءً على توجيهات مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كوردستان، صدر قرار حماية اللغة الأم الذي يرتكز على مستويين؛ الأول هو حماية الهوية الوطنية في الأماكن العامة، والثاني يتعلق بالمراكز الأكاديمية والعلمية".

وأشار محافظ أربيل إلى تشكيل لجنة عليا على مستوى المحافظة للإشراف على تنفيذ هذا القرار ومراقبة سير العملية، مؤكداً أن "هذه ليست حملة مؤقتة لفترة زمنية محددة، بل هي عملية مستمرة يتم التعامل معها كواجب وطني".

وحول استجابة المواطنين للقرار، أوضح خوشناو: "لحسن الحظ، كان التجار وأصحاب المحلات والكسبة في مدينة أربيل ركيزة أساسية في إنجاح هذه العملية؛ حيث قام أغلبهم بتغيير لوحاتهم التعريفية لتكون اللغة الكردية هي اللغة البارزة والرئيسة فيها، تليها اللغات الأخرى".